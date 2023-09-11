Экс-замдиректора колледжа в Липецке будут судить за махинации с нацпроектом

Бывшего заместителя директора колледжа в Липецке обвиняют в превышении должностных полномочий Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий. Экс-заместителя директора индустриально-строительного колледжа обвиняют в двух эпизодах по части 1 статьи 286 УК. Бывшая сотрудница проделала махинации с нацпроектом.

По данным регионального СУ СКР, инциденты произошли в 2020 году. В регионе выполняли федеральную программу «Старшее поколение» и национальный проект «Демография». 225 липчан предпенсионного возраста направили в ссуз, чтобы пройти переподготовку. Обучение каждого рабочего стоило от 24 до 42 тысяч рублей.

Однако никаких занятий специалисты так и не прошли. Экс-заместитель знала об этом, но все равно подписала фиктивные документы о профессиональном переобучении.

– Обвиняемая действовала с целью избежать штрафных санкций и ответственности за неисполнение условий договоров, заключенных между образовательным учреждением и рядом организаций Липецка, – полагает следствие.

Жителям выдали аттестаты о якобы успешном прохождении курсов – каменщика, электрика, столяра, электромонтера и других специальностей. Так, государство потеряло более пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Следователи собрали доказательную базу. Прокурор утвердил обвинение – дело направили в суд.