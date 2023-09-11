Питьевую воду отключат на 19 улицах Липецка во вторник 12 сентября

В Липецке перекроют холодную воду на 19 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 12 сентября, в Липецке отключат питьевую воду на 19 улицах. Специалисты займутся плановыми работами на трубопроводах, сообщили в пресс-службе мэрии. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера.

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Бачурина, 10,12,13,14,15,17; Жуковского,6а и 60 лет СССР, 33. Машины с водой приедут на Жуковского, 6а и 60 лет СССР, 33.

Также краны пересохнут на Гагарина, 30, 28; Вавилова, 4, 6, 12, 2 (детский сад); Шевченко, 1, 4, 20, 22, 24, 5, 7; 4-й Пятилетки, 1; Тельмана, 88; Комсомольской, 44 и в частном секторе на Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, проезде Шишкина, Урицкого, Кротевича, Гранитной, Щорса, 2-ой Гранитной, Железнодорожной, Чайковского, Тельмана и проезде Лузана. Воду привезут на Вавилова, 2 и Комсомольскую, 44.

Липчан предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по круглосуточному номеру контакт-центра: 8-800-220-0-220.