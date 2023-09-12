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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 6:45

18-летней жительнице Липецкой области грозит до 2 лет колонии за обман банка

В Липецкой области безработная девушка соврала о трудоустройстве ради семи тысяч
Алина ПАЛАГИНА
Двум жительницам Липецкой области грозит статья за мошенничество

Двум жительницам Липецкой области грозит статья за мошенничество

Фото: Алина ПАЛАГИНА

18-летняя жительница Грязинского района Липецкой области оформила заем на семь тысяч рублей. Однако девушке пришлось обмануть банк. Любительница легких денег предоставила ложную информацию о трудоустройстве. Официально она нигде не работала.

Нарушительницу раскрыл участковый, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Полицейских опросил свидетелей и выяснил обстоятельства.

Похожим образом поступила и 38-летняя липчанка. Горожанка также взяла заем на семь тысяч. В анкете указала, что трудится в воронежской фирме.

На самом же деле женщина оказалась безработной. Правоохранители отправили запрос в компанию и узнали, что такой сотрудницы в штате нет.

Стражи порядка завели уголовные дела по части 1 статьи 159 УК «Мошенничество». Обеим теперь грозит до двух лет колонии.