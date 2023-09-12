Школьнику из Задонска грозит до 20 лет за участие в террористической организации

В Липецкой области поймали вооруженного подростка, который сочувствовал террористическим организациям Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области на 16-летнего школьника из Задонского района завели уголовное дело об участии в террористической организации. Подростка подозревают в преступлении по части 2 статьи 205.5 УК. Юноше грозит до 20 лет колонии.

По данным регионального СУ СКР, парень симпатизировал группам «Маньяки: культ убийства*» (или «М.К.У.*») и «Колумбайн*». Молодой человек часто переписывался с пользователем мессенджера и пропагандировал деятельность запретных организаций.

Подросток и сам рассказывал о планах совершить массовые убийства в школе и общественных местах. Также намеревался собрать взрывное устройство.

Правоохранители обыскали дом юноши и нашли похожий на автомат АК-74 предмет, три пневматических пистолета и националистическую литературу. Также в комнате парня лежали макеты патронов калибра 7,62 и что-то похожее на огнестрельное оружие – к деревянной ручке школьник прикрепил металлическую трубку.

– Преступление выявлено и пресечено во взаимодействие с УФСБ России по Липецкой области, – отметили в пресс-службе ведомства.

Следователи проводят судебные экспертизы и выясняют обстоятельства. Липчанина проверяют на вменяемость.

* Террористические организации, запрещенные в России.