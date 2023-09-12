В Липецке на церемонии открытия освятили памятник полководцу Александру Невскому

из телеграм-канала мэра Липецка Евгении Уваркиной Фото: с сайта

В этот вторник, 12 сентября, в Липецке прошла торжественная церемония открытия памятника Александру Невскому. Монумент великому князю и талантливому полководцу освятили на Кольцевой площади. Об этом в телеграм-канале сообщила мэр Евгения Уваркина.

– Место установки выбрано не случайно, – отметила глава города. – Оно согласовано с епархией и считается своеобразным символом желанной победы и мира.

из телеграм-канала мэра Липецка Евгении Уваркиной Фото: с сайта

из телеграм-канала мэра Липецка Евгении Уваркиной Фото: с сайта

Мероприятие провели в православный праздник. Именно 12 сентября отмечают День перенесения мощей святого благоверного князя.

– Уверена, памятник Александру Невскому станет не только украшением нашего города, но и напоминанием о том, что каждый из нас должен быть готов защищать свою страну и своих близких, особенно в это непростое время, – написала Уваркина.