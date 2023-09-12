3 252 семьям Липецкой области выплатили около 74,5 млн при рождении ребенка

Более трех тысяч липецких семей получили единоразовую выплату на новорожденного ребенка Фото: Алина ПАЛАГИНА

В 2023 году выплату при рождении ребенка получили 3 252 семьи. Общая сумма поддержки немного превысила 74,5 миллиона рублей. Разовая выплата от Социального фонда России полагается одному из родителей.

В текущем году пособие составило 22 909 рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Если липчане живут на территории, где действует районный коэффициент, размер выплаты увеличивают.

Чтобы получить единоразовую поддержку, одному из родителей нужно обратиться к работодателю. Нетрудоустроенным жителям необходимо написать заявление в клиентскую службу отделения соцфонда или МФЦ. Также подать заявку можно через Госуслуги.

Пособие выплачивают всем семьям на каждого новорожденного малыша. Сумма не зависит от уровня дохода. Кроме того, на деньги могут рассчитывать опекуны, усыновители или приемные родители.