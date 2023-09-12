«Культурные пространства Липецка» заплатят 20 тысяч за нарушения на аттракционах

В парках Липецка нарушали эксплуатацию аттракционов Фото: Алина ПАЛАГИНА

Прокуратура и Гостехнадзор проверили работу муниципального учреждения «Культурные пространства Липецка». Правоохранители обратили внимание на эксплуатацию аттракционов и столкнулись с нарушениями.

В Нижнем парке не соблюдали технику безопасности во время работы колеса обозрения. В месте для отдыха на Соколе нашли травмоопасное ограждение. Нерабочий двухметровый аттракцион обнесли небольшим забором с острыми краями. Сама ограда оказалась поврежденной. Вокруг качелей «Солнце» и вовсе отсутствовала граница, за которую нельзя переступать, когда кто-то катается.

Кроме того, возле «машин» для развлечения не поставили стенды с правилами пользования и возрастными ограничениями. Контакты экстренных служб и отдела эксплуатации также нигде не указали, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Стражи порядка завели на юрлицо административное дело по статье 9.11 КоАП. Культурные пространства должны заплатить штраф в 20 тысяч рублей. Руководителю вынесли представление. Учреждение обязали устранить нарушения.

Однако наказание получил еще и предприниматель, который держит четыре детских аттракциона в сокольском парке. Организация заключила с бизнесменом договор. Но исполнитель также не следил за эксплуатацией оборудования. Его оштрафовали на две тысячи рублей.