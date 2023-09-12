Питьевую воду отключат в школах, поликлиниках и на 56 улицах Липецка 13 сентября

В Липецке без холодной воды останутся более 50 улиц Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 13 сентября, в Липецке отключат питьевую воду в нескольких школах, поликлиниках и детских садах. Без холодной воды останутся 56 улиц города. Специалисты займутся ремонтными работами. Подачу ресурса ограничат с 10:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Воду перекроют жителям домов по улицам Ярославская 13, 19; Светлова 31, 31а, 29, 29а, 26; Писарева, 37 и в частном секторе на Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической, Зорге, Ярославской, Олимпийской, Варшавской, Дачной, Постышева и Писарева. Машина с водой приедет к зданию №29 по Светлова.

Также краны пересохнут на Ангарской, 3, 5, 7, 9, 11, 4 (школа), 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; переулке Рудный, 2, 4, 6, 6а, 7, 9, 9а (детский сад №110), 11, 13, 15, 17, 1, 3, 5, 1/1 (МЧС); Детской, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 2б, 2в (школа №6), 9, 11; Монтажников, 1, 3, 3а (больница), 2, 4, 5, 6, 3а к.1 (поликлиника); Геологической, 2, 2а, 2б, 1, 3, 4, 5, 5а, 7; Металлистов, 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5; Юношеской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12 (детский сад №127), 14, 16, 18, 19, 21, 21а (поликлиника), 18, 18а, 18б, 18г, 19, 23а, 44, 49, 45, 47,57а,59; Ударников, 8, 5, 7а, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20, 21 (школа №23), 22, 23, 24, 26; Ново-Весовой, 19, 18, 20, 21, 22, 23 и в частном секторе на улицах Паровозная, Поселковая, Ударников, Жактовская, Рудничная, Рябиновая, Солнечная. Смирнова, Городовикова, Медицинская, Минская, Шахматная, Автодорожная, Маргелова, Взлетная, Романовская, Коттеджная, Юношеская, Ново-Весовая, Базарная, Почтовая, Исполкомовская, Техническая, Прудная; переулках Клеверный, Дружный, Чистый, Любимый, Технологический, Бытовой, Ландшафтный, Усадебный; Туманный, Сырский; котельной «Липецкие Узоры» и тепловых пунктах «Детская» и «Юношеская». Воду привезут на Монтажников, 3а и Детскую, 2в.

Кроме того, воду временно отключат на Первомайской, 63а, 59а; Советской, 7; Коммунальной, 4 и Фрунзе, 4. Цистерны с водой доставят на Первомайскую, 30.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.