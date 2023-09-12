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НовостиОбщество12 сентября 2023 14:22

Капитальный ремонт чаплыгинского моста под Липецком закончат к концу ноября

Специалисты устанавливают фильтры для воды на объекте
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области продолжается капитальный ремонт моста в Чаплыгине

В Липецкой области продолжается капитальный ремонт моста в Чаплыгине

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области продолжают капитально ремонтировать чаплыгинский мост через реку Становая Ряса. Завершить работы планируют к концу ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Стройкой занимается компания «ДСУ-7».

Подрядчик разобрал на переправе коммуникации. Газовую трубу вытащили и спрятали под землю. Часть напорной канализации вынесли на отдельную эстакаду. Во время ремонта специалисты поставили два временных моста для автомобилистов и пешеходов.

Работы закончат к началу декабря

Работы закончат к началу декабря

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Специалисты устанавливают фильтры для воды

Специалисты устанавливают фильтры для воды

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

На данный момент рабочие обновляют полотно. На берегу со стороны центра возвели подпорные стенки, которые останется только покрасить.

Строители также расширят переправу, сделают тротуар и укрепят конструкцию средней опорой. Кроме того, скоро здесь появится фильтр для воды.