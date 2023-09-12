Капитальный ремонт чаплыгинского моста под Липецком закончат к концу ноября

В Липецкой области продолжается капитальный ремонт моста в Чаплыгине
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецкой области продолжают капитально ремонтировать чаплыгинский мост через реку Становая Ряса. Завершить работы планируют к концу ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Стройкой занимается компания «ДСУ-7».
Подрядчик разобрал на переправе коммуникации. Газовую трубу вытащили и спрятали под землю. Часть напорной канализации вынесли на отдельную эстакаду. Во время ремонта специалисты поставили два временных моста для автомобилистов и пешеходов.
Работы закончат к началу декабря
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
Специалисты устанавливают фильтры для воды
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
На данный момент рабочие обновляют полотно. На берегу со стороны центра возвели подпорные стенки, которые останется только покрасить.
Строители также расширят переправу, сделают тротуар и укрепят конструкцию средней опорой. Кроме того, скоро здесь появится фильтр для воды.