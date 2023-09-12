Капитальный ремонт чаплыгинского моста под Липецком закончат к концу ноября

В Липецкой области продолжается капитальный ремонт моста в Чаплыгине Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области продолжают капитально ремонтировать чаплыгинский мост через реку Становая Ряса. Завершить работы планируют к концу ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Стройкой занимается компания «ДСУ-7».

Подрядчик разобрал на переправе коммуникации. Газовую трубу вытащили и спрятали под землю. Часть напорной канализации вынесли на отдельную эстакаду. Во время ремонта специалисты поставили два временных моста для автомобилистов и пешеходов.

Работы закончат к началу декабря Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Специалисты устанавливают фильтры для воды Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

На данный момент рабочие обновляют полотно. На берегу со стороны центра возвели подпорные стенки, которые останется только покрасить.

Строители также расширят переправу, сделают тротуар и укрепят конструкцию средней опорой. Кроме того, скоро здесь появится фильтр для воды.