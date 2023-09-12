Заводы Липецкой области получили 72 тысячи тонн сахара из свеклы

В Липецкой области заработал шестой сахарный завод Фото: архив "КП"

На этой неделе в Липецкой области заработал шестой сахарный завод. Теперь все предприятия приступили к производству. Заводы получили уже 72 тысячи тонн сахара. Машины переработали 624 тысячи тонн свеклы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сладкий корнеплод собирают в 16 районах. Аграрии накопали 720 тысяч тонн свеклы с 15 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего урожай занимает поля в 109 тысяч гектаров. Кстати, урожайность составляет 480 центнеров с гектара.

– Липецкие сахарные заводы вырабатывают около 800 тысяч тонн сахара в год, – рассказал начальник областного управления сельского хозяйства Алексей Телков. – Уборка сахарной свёклы набирает обороты. Первые недели показали, что урожайность свёклы в этом году очень хорошая. С одного гектара наши аграрии собирают на 100 центнеров больше, чем в прошлом.