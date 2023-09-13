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НовостиОбщество13 сентября 2023 7:37

Полицейские поймали семерых пьяных водителей за сутки в Липецкой области

Липчане нарушили ПДД 4 766 раз
Алина ПАЛАГИНА
Ремнями безопасности не пользовались 478 автомобилистов

Ремнями безопасности не пользовались 478 автомобилистов

Фото: Алина ПАЛАГИНА

За сутки жители Липецкой области нарушили правила дорожного движения 4 766 раз. Инспекторы поймали семерых пьяных водителей.

Ремни безопасности игнорировали 478 автомобилистов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Полицейские привлекли липчан к административной ответственности.

Камеры записали 4 471 случай, когда жители региона превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались. Также на дорогах зарегистрировали 28 фактов механического столкновения машин – без пострадавших.

Госавтоинспекция напоминает водителям о безопасности. За рулем следует учитывать трафик, габариты, особенности и состояние автомобиля, а также погоду. На дороге обязательно нужно соблюдать дистанцию и скоростные ограничения.