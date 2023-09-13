Жители Липецкой области выберут народную эмблему 70-летия региона до 29 сентября

Липчанам предлагают проголосовать за лучшую народную эмблему к 70-летию региона Фото: Алина ПАЛАГИНА

В 2024 году Липецкая область отметит 70-летие. В начале августа в регионе запустили конкурс на лучшую народную эмблему годовщины. Теперь до 29 сентября запустили голосование. Липчанам предлагают выбрать понравившийся вариант для украшения праздника. Посмотреть работы можно по ссылке.

Эскизы принимали от авторов до 35 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Итоги конкурса опубликуют 1 октября. Победителю вручат памятный подарок, а творение используют во время празднования юбилея.

– 70-летие Липецкой области – значимая дата, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Подойти к ее празднованию нужно основательно, с душой и, несомненно, привлечь к подготовке жителей. Потому что это событие важно для каждого, кто любит и ценит наш край.