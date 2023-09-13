Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за дорог в липецком селе

В селе Казинка Грязинского района Липецкой области следователи СУ СКР проведут проверку. Поводом для нее стало обращение местных жителей к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства 13 сентября.

Местные жители попросили обратить внимание руководителя центрального аппарата на ненадлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования в их населенном пункте, на которых нет дорожных знаков и разметки. Также они пожаловались на систематическое отключение электричества в селе. И отметили, что обращение в местные органы власти не дали результата.

Бастрыкин отреагировал на сообщение граждан. Он поручил руководителю следственного управления Липецкой области организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.