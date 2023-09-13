У 55-летней липчанки подруга сына украла копилку с 20 тысячами рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Фото: УМВД по Липецкой области

В Данковском районе 55-летняя жительница деревни Хвощевка, вернувшись домой, обнаружила, что у нее пропала трехлитровая банка-копилка с 20 тысячами рублей, музыкальная колонка, ботинки, пиджак, рюкзак, два комплекта постельного белья и даже дорожная сумка. Она обратилась в полицию.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области 10 сентября, по подозрению в краже была задержана 33-летняя жительница Лебедянского района. Оказалось, дама была знакома с сыном потерпевшей. Ранее она бывала у них в гостях, а тут наведалась, воспользовавшись отсутствием хозяев.

Часть похищенного у злоумышленницы изъяли. Деньги из банки она успела потратить, а комплекты постельного белья продала за 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.