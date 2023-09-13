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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 13:40

90 млн рублей налогов задолжал директор липецкой логистической компании

В Липецке главу логистической компании приговорили к штрафу в 400 тысяч за неуплату налогов
Евгения ФРОЛОВА
Архив "КП".

Архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор директору липецкой логистической компании и признал виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Липецкой области 13 сентября.

Суд установил, что, являясь директором коммерческой организации, мужчина был ответственным за бухгалтерский и налоговый учеты предприятия. Он намерено внес ложные сведения в налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2016 года и 2017 год. В итоге выяснилось, что он не доплатил в бюджет почти 90,5 млн рублей.

Налоговое преступление было выявлено СК во взаимодействии с сотрудниками УФНС России по Липецкой области. Вину свою директор компании признал, часть ущерба, а это 18 млн рублей, возместил. Суд назначил ему наказание - штраф в 400 тысяч рублей.