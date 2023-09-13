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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 14:27

Жительница Липецкой области во время пьяной ссоры зарезала сожителя

Сельчанка пырнула ножом гражданского мужа после того, как он ударил ее по голове
Евгения ФРОЛОВА
В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Данковского района

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Данковского района

Фото: Светлана Макеева

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Данковского района. Женщину подозревают в жестоком убийстве сожителя во время пьяной ссоры. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 13 сентября.

Там пояснили, что ЧП произошло днем ранее. Между изрядно подвыпившей подозреваемой и ее сожителем возник конфликт. Слово за слово, тогда женщина схватила нож и ударила им благоверного в грудь. От полученного ранения 42-летний мужчина скончался.

Свою вину подозреваемая признала, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. Как рассказала женщина, она взялась за нож после того как сожитель ударил ее по голове. В данный момент она находится в СИЗО.