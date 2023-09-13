Жительница Липецкой области во время пьяной ссоры зарезала сожителя

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Данковского района Фото: Светлана Макеева

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Данковского района. Женщину подозревают в жестоком убийстве сожителя во время пьяной ссоры. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 13 сентября.

Там пояснили, что ЧП произошло днем ранее. Между изрядно подвыпившей подозреваемой и ее сожителем возник конфликт. Слово за слово, тогда женщина схватила нож и ударила им благоверного в грудь. От полученного ранения 42-летний мужчина скончался.

Свою вину подозреваемая признала, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. Как рассказала женщина, она взялась за нож после того как сожитель ударил ее по голове. В данный момент она находится в СИЗО.