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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 6:55

Парень сдал на металлолом украденную с кладбища ограду за 10,8 тыс под Липецком

42-летнему жителю Липецкой области грозит до 2 лет за кражу кладбищенской ограды
Алина ПАЛАГИНА
Житель Добровского района стащил кладбищенскую ограду

Житель Добровского района стащил кладбищенскую ограду

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области 42-летний житель Добринского района решил подзаработать нечестным способом. В июле мужчина стащил с кладбища восемь частей забора. Однако одному справиться с перевозкой оказалось трудно.

Молодой человек согласился отвезти в скупку металла похищенный забор

Молодой человек согласился отвезти в скупку металла похищенный забор

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На следующий день липчанин позвал на помощь знакомого, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 20-летний парень знал, что приятель украл ограду, но все равно согласился. Молодой человек положил забор в прицеп и повез на металлолом. Оградку удалось сдать за 10,8 тысяч рублей.

Полицейские поймали обоих нарушителей. Старшему товарищу грозит до двух лет колонии по части 1 статьи 158 УК «Кража», а юноше – до двух лет по части 1 статьи 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».