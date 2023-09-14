Парень сдал на металлолом украденную с кладбища ограду за 10,8 тыс под Липецком

Житель Добровского района стащил кладбищенскую ограду Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области 42-летний житель Добринского района решил подзаработать нечестным способом. В июле мужчина стащил с кладбища восемь частей забора. Однако одному справиться с перевозкой оказалось трудно.

Молодой человек согласился отвезти в скупку металла похищенный забор Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На следующий день липчанин позвал на помощь знакомого, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 20-летний парень знал, что приятель украл ограду, но все равно согласился. Молодой человек положил забор в прицеп и повез на металлолом. Оградку удалось сдать за 10,8 тысяч рублей.

Полицейские поймали обоих нарушителей. Старшему товарищу грозит до двух лет колонии по части 1 статьи 158 УК «Кража», а юноше – до двух лет по части 1 статьи 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».