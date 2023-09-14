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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 7:29

16-летний школьник на мопеде получил травмы в аварии с «Тойотой» под Липецком

Под Липецком юный водитель мопеда пострадал в ДТП с иномаркой
Алина ПАЛАГИНА
Под Липецком юноша на мопеде столкнулся с легковушкой

Под Липецком юноша на мопеде столкнулся с легковушкой

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую среду, 13 сентября, в Липецком районе в аварию попал подросток. На подъезде к областному центру столкнулись 16-летний школьник на мопеде и «Тойота». За рулем иномарки ехала 49-летняя автомобилистка. Мальчик получил травмы. Юношу отправили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 4 327 раз. Инспекторы поймали семерых пьяных водителей. Ремни безопасности игнорировали 524 автолюбителя.

Камеры записали 3 980 случаев, когда липчане неправильно парковались, выезжали на полосу встречного движения и превышали скорость. Также в регионе зарегистрировали 17 фактов механического столкновения машин – без пострадавших.