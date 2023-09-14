16-летний школьник на мопеде получил травмы в аварии с «Тойотой» под Липецком

Под Липецком юноша на мопеде столкнулся с легковушкой Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую среду, 13 сентября, в Липецком районе в аварию попал подросток. На подъезде к областному центру столкнулись 16-летний школьник на мопеде и «Тойота». За рулем иномарки ехала 49-летняя автомобилистка. Мальчик получил травмы. Юношу отправили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 4 327 раз. Инспекторы поймали семерых пьяных водителей. Ремни безопасности игнорировали 524 автолюбителя.

Камеры записали 3 980 случаев, когда липчане неправильно парковались, выезжали на полосу встречного движения и превышали скорость. Также в регионе зарегистрировали 17 фактов механического столкновения машин – без пострадавших.