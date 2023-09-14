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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 8:28

17-летнего подростка из Ельца подозревают в смертельном избиении попрошайки

В Липецкой области юноша до смерти забил 44-летнего мужчину
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области будут судить подростка, который до смерти избил горожанина

В Липецкой области будут судить подростка, который до смерти избил горожанина

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Ельце Липецкой области 17-летний юноша до смерти избил взрослого мужчину. По данным регионального СУ СКР, 9 сентября подросток напал на горожанина возле продуктового магазина. Тогда 44-летний ельчанин попрошайничал на улице. Молодой человек набросился на несчастного с кулаками и неоднократно ударил.

Пострадавший смог добраться до дома. Жена вызвала скорую помощь. В больницу мужчина попал в тяжелом состоянии, а вечером 10 сентября скончался в реанимационном отделении.

Правоохранители завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Подростка задержали. На данный момент следователи собирают доказательства.