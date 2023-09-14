Ремонт улицы Папина в Липецке перенесли на 2024 год

В следующем году в Липецке начнут ремонтировать улицу Папина Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В 2024 году в Липецке начнут ремонтировать Папина. Здесь также появятся трамвайные пути, сообщили в пресс-службе мэрии. Изначально по этой улице не планировали строить ветку. Однако позже пришли к выводу, что электротранспорт необходим.

– Это будет самая быстрая и удобная связь между новыми микрорайонами, Октябрьским и Центральным рынками, – отметил заместитель мэра Николай Дергунов. – Но если сейчас реконструировать улицу, а потом приступить к строительству рельс, придется вскрывать гарантийный объект.

Сперва Папина необходимо привести в порядок, поэтому решили перенести реконструкцию. Работы включат в нацпроект «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты обновят изношенное полотно – уложат два слоя нового асфальта. Также улучшат переходные зоны и поставят бордюры. Аукцион на поиск подрядчика объявят в ближайший месяц.