Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 12:48

Питьевую воду отключат на 17 улицах Липецка в пятницу 15 сентября

Подачу ресурса ограничат с 10:00 до 20:00
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке отключат холодную воду на нескольких улицах

В Липецке отключат холодную воду на нескольких улицах

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 15 сентября, в Липецке отключат питьевую воду на 17 улицах. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера. Специалисты водоканала займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Гагарина, 30, 28; Вавилова, 4, 6, 12, 2(детский сад); Шевченко, 1, 4, 20, 22, 24, 5, 7; 4-й Пятилетки, 1; Тельмана, 88 и в частном секторе на Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, проезде Шишкина, Урицкого, Кротевича, Гранитной, Щорса, 2-ой Гранитной, Железнодорожной, Чайковского, Тельмана и проезде Лузана. Воду привезут к дому №2 на Вавилова.

Краны также пересохнут на Неделина, 2а и Петра Смородина, 10. Машины с водой приедут по упомянутым адресам.

Горожан предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информаций обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.