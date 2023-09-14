Липецкие библиотеки бесплатно предоставят репетиторам помещения для занятий

Липецким предпринимателям предлагают бесплатные помещения для занятий Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке репетиторы смогут не платить за аренду офисов для занятий. Две библиотеки в центре города предлагают хорошую альтернативу. Областная научная библиотека на Кузнечной, 2 и юношеская на Неделина, 31а предоставят бесплатные помещения для уроков. Такую инициативу выдвинули в правительстве региона.

В учреждениях есть все условия – комфортные кабинеты и оборудование. Также учителя смогут свободно пользоваться Интернетом.

Однако нужна регистрация самозанятого не ранее 1 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе областного правительства. Подать заявку на размещение можно в Центре «Мой бизнес» на Кузнечной, 8 или по номерам: +7 (4742) 37-13-88, 8 (800) 301-76-75.

– В Липецкой области созданы благоприятные условия для ведения бизнеса и, что немаловажно, для «нетеневой» занятости, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Граждане, которые не скрывают свои доходы от предпринимательской деятельности, могут получить множество льгот и мер поддержки.