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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:08

Липецкие библиотеки бесплатно предоставят репетиторам помещения для занятий

Правительство региона окажет поддержку самозанятым репетиторам
Алина ПАЛАГИНА
Липецким предпринимателям предлагают бесплатные помещения для занятий

Липецким предпринимателям предлагают бесплатные помещения для занятий

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке репетиторы смогут не платить за аренду офисов для занятий. Две библиотеки в центре города предлагают хорошую альтернативу. Областная научная библиотека на Кузнечной, 2 и юношеская на Неделина, 31а предоставят бесплатные помещения для уроков. Такую инициативу выдвинули в правительстве региона.

В учреждениях есть все условия – комфортные кабинеты и оборудование. Также учителя смогут свободно пользоваться Интернетом.

Однако нужна регистрация самозанятого не ранее 1 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе областного правительства. Подать заявку на размещение можно в Центре «Мой бизнес» на Кузнечной, 8 или по номерам: +7 (4742) 37-13-88, 8 (800) 301-76-75.

– В Липецкой области созданы благоприятные условия для ведения бизнеса и, что немаловажно, для «нетеневой» занятости, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Граждане, которые не скрывают свои доходы от предпринимательской деятельности, могут получить множество льгот и мер поддержки.