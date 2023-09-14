В Липецкой области четвертый день ищут пропавшую 89-летнюю пенсионерку в платке

В Липецкой области ищут пропавшую 89-летнюю пенсионерку Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Чаплыгине Липецкой области четвертый день ищут 89-летнюю пенсионерку. Людмила Белозерова пропала в воскресенье, 10 сентября. Бабушка ушла из дома в районе улицы Заречная. С тех пор о пожилой женщине ничего не известно. Людмила может быть дезориентирована, сообщили в пресс-службе организации «Поиск пропавших детей».

Волонтеры и полицейские проверили ближайшие места, осмотрели русла реки и городского пляжа. Отряд опросил сотрудников магазинов и прохожих. На данный момент поиски все еще продолжаются.

Приметы пенсионерки: на вид 90-95 лет, худощавого телосложения, ростом 160 сантиметров, короткие седые волосы.

Женщина была одета в вязаную серую кофту, серый платок с маленькими синими цветами.

Жителей региона, которые видели Людмилу Белозерову или знают, где она может находиться, просят позвонить в полицию – 02 или местным волонтерам – 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Также можно написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.