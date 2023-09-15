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НовостиОбщество15 сентября 2023 6:41

Клещи покусали 3 808 детей и взрослых в Липецкой области

На исследования в лаборатории отправили 3 218 клещей
Алина ПАЛАГИНА
От укусов клещей пострадали почти четыре тысячи жителей Липецкой области

От укусов клещей пострадали почти четыре тысячи жителей Липецкой области

Фото: Алина ПАЛАГИНА

С начала сезона в Липецкой области клещи покусали 3 808 жителей. При этом среди пострадавших оказались 1 682 ребенка, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В лабораторию отправили 3 218 клещей. Анализы показали, что 466 из них инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, 170 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, 8 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.

Клещей проверяют в трех лабораториях. Жители региона могут обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии на Гагарина, 60А; областную клиническую инфекционную больницу на Космонавтов, 37А и кожно-венерологический диспансер на Марины Расковой, 18.

Врачи напоминают о безопасности. Липчанам советуют надевать на природу более закрытую одежду, а также пользоваться спреями от насекомых.