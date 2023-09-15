Сотрудница обокрала кассу магазина на 3 300 рублей в Липецке

В Липецке работница магазина обокрала работодателя перед увольнением Фото: принтскрин видео.

В Липецке сотрудница магазина решила обокрасть кассу. 7 сентября в полицию пришел предприниматель, который сообщил о пропаже 3 300 рублей. За час до начала рабочего дня на телефон бизнесмена пришла смс – кто-то вскрыл торговую точку.

Владелец посмотрел записи с камер и увидел, что деньги забрала работница. Мужчина не смог дозвониться до липчанки, чтобы прояснить ситуацию. Пришлось обратиться к стражам порядка.

Правоохранители задержали 36-летнюю горожанку, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По словам женщины, она собиралась уволиться и предположила, что магазин не заплатит за отработанные часы. Поэтому нарушительница решила самостоятельно рассчитаться. Теперь бывшей сотруднице грозит до двух лет колонии по части 1 статьи 158 УК «Кража».