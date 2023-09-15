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НовостиОбщество15 сентября 2023 7:24

Современные светофоры с удаленным управлением появились на девяти улицах Липецка

Подрядчик планирует заменить дорожный регулировщик на Лебедянском шоссе
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке на девяти улицах поставили новые светофоры

В Липецке на девяти улицах поставили новые светофоры

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке появляется все больше современных светофоров. Оборудование помогает следить за ситуацией на дороге, в том числе контролировать поток во время аварий.

– Они подключены к системе дистанционного управления, – отметили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. – Теперь специалисты Центра организации дорожного движения могут менять режимы работы объектов, не выезжая на места.

Новые регулировщики поставили еще на девяти улицах города – на Горького, Зои Космодемьянской, Меркулова, Невского, Политехнической, Кривенкова, Неделина, Белянского и Московской.

Кроме того, подрядчик отремонтировал проезжую часть и остановочные павильоны. Вскоре планируют заменить светофоры на Лебедянском шоссе, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы провели по нацпроекту.