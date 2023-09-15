23 жителям Липецкой области вручили награды в правительстве региона

Жителей Липецкой области отметили государственными и региональными наградами Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В минувший четверг, 14 сентября, в Липецкой области отметили почетных жителей. Торжественная церемония прошла в правительстве региона. Губернатор Игорь Артамонов вручил награды 23 липчанам – 18 областных и пять государственных.

Так, многодетная пара Алексей Калинин и Юлия Лазарева получили медаль ордена «Родительская слава». Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоили преподавателю физкультуры в школе №1 из села Кривополянье Александру Ларину.

В правительстве региона наградили многодетную пару Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Сварщика арматурных сеток и каркасов Юрия Захарова и электрогазосварщика Валерия Крутских наградили званием «Заслуженный строитель Российской Федерации». Также в регионе поощрили медиков, учителей, специалистов промышленности и других отраслей.

– Спасибо вам за профессионализм и любовь к делу, которому служите, – поздравил собравшихся глава области. – Ваши успехи напрямую влияют на социально-экономическое развитие региона.