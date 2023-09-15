Баранина и бананы подорожали почти на 11 рублей за неделю в Липецкой области

В Липецкой области подорожали продукты Фото: Архив "КП"

За неделю в Липецкой области баранина подорожала на 2% – почти 11 рублей. Также поднялась цена бананов на 10 рублей – это 9%. Стоимость лука выросла на 4%; помидоров – 3%; огурцов – 2% и сосисок – 1%. Теперь за килограмм лука придется отдать 26 рублей, помидоров – 74, огурцов – 75, бананов – 120, сосисок – 393 и баранины – 581 рубль.

Цены на остальное мясо практически не изменились в регионе. По данным Липецкстата, меньше чем на процент стала дороже говядина, свинина и курица. Килограмм охлажденной и мороженой куры обойдется в 188 рублей, свинины – 279 и говядины – 462 рубля.

Белокочанная капуста, наоборот, подешевела за неделю на 10%. Кроме того, уменьшилась стоимость картофеля на 3%; моркови и яблок – 2%; свеклы и соли – 1%. В среднем липчане смогут купить в магазине килограмм соли за 13 рублей, картофеля – 21; капусты и свеклы – по 26; моркови – 33 и яблок – за 90 рублей.