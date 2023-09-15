Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 12:27

В Липецке компания выплатила 300 тыс водителю, который получил травму на работе

Прокурор добился моральной компенсации для пострадавшего на производстве сотрудника
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке сотрудник получил моральную компенсацию после несчастного случая на работе

В Липецке сотрудник получил моральную компенсацию после несчастного случая на работе

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке сотрудник получил моральную компенсацию после несчастного случая на производстве. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. 49-летний горожанин трудился водителем в сети мясных магазинов. Во время расследования комиссия подтвердила, что липчанин получил травму во время работы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По Трудовому кодексу РФ предприятие должно следить за безопасностью и условиями труда. Также компания обязана компенсировать сотрудникам физический и моральный вред, полученный на производстве.

Из-за состояния здоровья мужчина не смог самостоятельно отстоять свои интересы и обратился в прокуратуру. Правоохранители подали иск, чтобы взыскать с владельца моральную компенсацию. Суд удовлетворил требования. Водителю выплатили 300 тысяч рублей.