Липецкий театр кукол откроет сезон представлением в обновленном сквере

В Липецке откроют театральный сезон Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту пятницу, 15 сентября, Липецкий театр кукол подготовил два представления в честь открытия сезона. Первую постановку покажут в обновленном сквере в 17:00. Гостей ждут аниматоры, угощения и розыгрыш билетов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Праздник продолжат на основной сцене. В 18:00 посетителям покажут спектакль «Метель» по одноименной повести Александра Пушкина.

В 59 театральном сезоне липчан ждет четыре премьеры. В том числе артисты кукольного театра подготовили два представления для подростковой и взрослой аудитории. Постановками занимаются приглашенные режиссеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также горожане смогут насладиться другими спектаклями на летней сцене и поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кукол. Кроме того, здесь планируют открыть театральную студию для детей и подростков.