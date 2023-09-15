Питьевую воду отключат на семи улицах Липецка в субботу 16 сентября

В Липецке отключат холодную воду на нескольких улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 16 сентября, в Липецке отключат питьевую воду на семи улицах. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 24, 1м, 1г, 1в, 1м ст.1, 1н, владение 1м; проспект Мира, 1, 1а, 9а, 11, 11а, 13а, 13б, 17; Дзержинского, 27, 29, 31; Зои Космодемьянской, 2, 4; площадь Мира, 4, 4г; Парковая, 15а, 15б; Невского, 1, 2, 3, 4, 5 и в частном секторе на Дзержинского.

Горожан предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. Сотрудники водоканала приносят извинения за предоставленные неудобства. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.