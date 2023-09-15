Около 400 тысяч тонн кормов для животных заготовили в Липецкой области

В Липецкой области заготавливают корма для скота Фото: архив "КП"

В Липецкой области заготовили около 400 тысяч тонн сочных и грубых кормов для животных – 54% от нужного объема. Всего сельхозработникам предстоит собрать 732 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На данный момент специалисты уже скосили 73 тысячи тонн сена, сохранили 152 тысячи тонн сенажа и 64 тысячи тонн соломы. Также аграрии получили 108 тысяч тонн силоса.

– С учетом имеющихся переходящих остатков 2022 года, обеспеченность кормами составляет 500 тысяч тонн, или 70% от потребности, – добавили в ведомстве.

Кроме того, животноводам доставили более 60 тысяч тонн зернофуража. А с прошлого года в хозяйствах осталось 11 тысяч тонн. Потребность составляет 142 тысячи тонн.