54-летний москвич украл телефон за 100 тысяч на автозаправке в Липецкой области

Водитель из Подмосковья стащил с прилавка телефон Фото: принтскрин видео.

В августе в полицию Хлевенского района Липецкой области пришла 20-летняя жительница Карачаево-Черкесии. Она рассказала о пропаже телефона за 100 тысяч рублей. Днем девушка ехала по трассе М-4 «Дон» в сторону столицы и решила остановиться на автозаправке.

Когда автомобилистка покупала продукты, то забыла на прилавке мобильный. Затем вернулась за гаджетом, однако поздно – кто-то успел забрать сотовый.

Правоохранители нашли подозреваемого. Нарушителем оказался 54-летний водитель из Подмосковья, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина тоже затаривался на заправке и увидел оставленный телефон. Москвич взял находку и ушел. Стражи порядка завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК «Кража». Теперь столичному жителю грозит до пяти лет колонии.