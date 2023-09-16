Свинина и мясо птицы подорожали на 4-7% за август в Липецкой области

Липецкстат поделился данными об изменении цен за август Фото: архив "КП"

В августе 2023 года цены на продовольствие и товары в Липецкой области выросли на 0,5%, а с начала года – 3,36%. За месяц продукты подорожали на 0,08%. По сравнению с декабрем прошлого года – на 3,24%. По данным Липецкстата, больше всего поднялась стоимость птичьего мяса – 7%; фруктов и цитрусовых – 6% и свинины – 4%.

Также на 2-3% увеличились цены на овощные консервы, сахар, масло и жиры, колбасу и продукты из мяса и птицы, макароны, крупу и мясные полуфабрикаты. Хлеб, фруктово-ягодные консервы, варенье, мед, безалкогольные напитки стали дороже на процент.

А вот свежие плоды, овощи, ягоды, грибы и продукты их переработки, наоборот, пошевели на 10%. Стоимость картофеля за месяц упала на 36%, овощей – 23%.

В августе непродовольственные товары подорожали более чем на процент, за восемь месяцев текущего года – почти на 3%. В списке повышения цен лидируют дизельное топливо – 7%; телерадиотовары – 4% и бензин – 3%. Стоимость инструментов, оборудования, бытовой химии, медикаментов и мебели поднялась на 2%.