Липчанин Иван Семенихин завоевал четвертую медаль на первенстве России по пулевой стрельбе

Иван Семенихин (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Первенство России по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет проходит в Московской области на базе стрелкового комплекса «Лисья нора». В четвертый день соревнований воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта Иван Семенихин стал бронзовым призером в упражнении «Малокалиберный пистолет, 25 м, юноши». Тренирует Ивана Нелли Минина.

Кстати, днем ранее команда Липецкой области в составе Антона Стеганцева, Александра Сергеева и Ивана Семенихина стала сильнейшей в упражнении «Малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба».

Во второй день соревнований Иван Семенихин победил в олимпийском упражнении «Малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба». А в упражнении «Малокалиберная винтовка, 50 м, лежа, девушки» в личном зачете второй результат показала Елена Кретинина. Параллельно с первенством всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. В олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, 10 м» золото завоевал Николай Звягинцев.

А в первый соревновательный день липчане четыре раза поднимались на пьедестал почета. Николай Звягинцев стал сильнейшим в упражнении «Малокалиберная винтовка, 50 м, лежа, юноши». Бронзу завоевал Дмитрий Пименов. В командном упражнении первое место у представителей Липецкой области (Николай Звягинцев, Дмитрий Пименов и Данил Пономарев). На рубеже 25 метров в упражнении из малокалиберного пистолета лучшим стал Иван Семенихин.