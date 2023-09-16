Липецкие регбисты выиграли бронзу на Кубке Черноземья

Фото из телеграм-канала Спорт48.

Команды 2009-10 года рождения играли в классическое регби 15, команды 2011-12 года рождения – в регби 8. Старшая команда ОК СШОР обыграла сборные Белгородской и Воронежской областей, но уступила в игре с курским «СШОР Динамо». По итогам двух туров липецкие регбисты заняли третье место. Лучший игрок тура – Михаил Пронин.

Младшая команда ОК СШОР стала первой в группе, но проиграла в матче за выход в финал команде «Руда» (Железногорск). В игре за третье место победу вырывает белгородский «Губкин». Лучший игрок тура – Владимир Клименко.