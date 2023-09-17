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НовостиОбщество17 сентября 2023 11:15

25-летний пьяный липчанин накинулся на сотрудницу медучреждения

Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы
Анна ГРЕБЕНКИНА

Сотрудница службы безопасности одного из медицинских учреждений Липецка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что 6 сентября во втором часу ночи к ним в приемное отделение доставили молодого человека с бытовой травмой руки. Пьяный парень вел себя неадекватно и применил насилие в отношении заявительницы. Да еще и угрожал убийством. После оказания помощи липчанин покинул медучреждение.

Участковый установил и доставил в отдел подозреваемого. Им оказался 25-летний житель областного центра. Как уточнили в региональном УМВД, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (часть 2 статьи 213 УК РФ). Липчанину грозит до семи лет лишения свободы.