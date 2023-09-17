Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

18 сентября дома на десяти улицах Липецка останутся без холодной воды. Об этом сообщили в администрации города. С 10 утра до 20 часов ограничат подачу ресурса потребителям:

- Космонавтов, 14, 14/2, 16, 16а, 16б, 20а, 20/2, 20/3;

- Гагарина, 73/3;

- Терешковой, 7/3;

Подвоз воды - Космонавтов, 14/2.

- частный сектор: Винницкая, Харьковская (подвоз - к первой улице);

- Папина, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 31В (техническую воду можно будет получить у дома №29А);

- Левобережная, 1, 1а, 1б, 3, 5, 28, 36, ст. 2;

- Степана Разина, 1;

- пл. Мира, 6, 6а, 1д, 5;

- частный сектор: ул. Левобережная (подвоз воды у дома №1).

Кроме того, 18 сентября будет временно приостановлена подача электроэнергии. С 9 утра до 17 часов без ресурса останутся улицы: 20 Партсъезда, Дарвина, им. Димитрова, им. Чапаева, 24 - 47, К. Маркса, Ковалева, 109к, Красная, Маяковского; Салтыкова-Щедрина, 154б, 2, Студеновская; Энергетическая, Гражданская, 1а.

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