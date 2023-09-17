Липецкий «Металлург» проиграл на Урале

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Сегодня, 17 сентября, в Челябинске состоялся очередной матч первенства России по футболу во второй лиге. Местный «Челябинск» на стадионе «Центральный» принимал липецкий «Металлург». На 39-й минуте хозяева повели в счете – отличился Курышев. На 55-й минуте Арустамян выправил ситуацию, но последнее слово оказалось за челябинцами. На 89-й минуте Мацхарашвили принес победу уральцам – 2:1.

После сегодняшнего поражения «Металлург» занимает седьмое место с 12 очками в активе в группе «серебро». В ТОП-3 входят «Новосибирск» (23), столичная «Родина-2» (18) и курский «Авангард» (17). Теперь 23 сентября липецкие футболисты сыграют дома с пермским «Амкаром». Начало игры в 15:00.