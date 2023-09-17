Липецкие хоккеисты уступили на старте сезона-2023/24

Фото со страницы МХК "Кристалл" в соцсетях.

Сегодня, 17 сентября, МХК «Липецк» стартовал в регулярном чемпионате НМХЛ-2023/24. Наши хоккеисты в Саратове встречались с местным «Кристаллом». После нулевого первого периода хозяева льда уверенно выиграли вторую 20-минутку за счет точных бросков Ивана Тельцова (29-я) и Ивана Краснова (40-я). В обоих случаях в качестве ассистента выступил Тимур Хазиев. В третьем периоде липчане проснулись, но шайба Никиты Попадьина (43-я) не отразилась на исходе встречи – 2:1 в пользу «Кристалла».

Теперь завтра, 18 сентября, «Липецк» проведет повторный матч в Саратове. Начало в 16:00.