Молодой парень украл из магазина в Липецке 60 пачек масла на 5,3 тысячи рублей

В Липецке поймали вора продуктов Фото: принтскрин видео.

В сентябре в полицию пришел сотрудник сетевого магазина в Липецке. Работник рассказал о пропаже 60 пачек сливочного масла. Ущерб составил более 5,3 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители просмотрели записи с камер и поймали нарушителя – 22-летнего местного жителя. Инцидент произошел 12 сентября. Молодой человек зашел в торговый зал, открыл витрину и быстро сложил продукты в сумку. Затем парень направился к выходу, минуя кассу.

Стражи порядка выяснили, что горожанин не первый раз занимается подобным. В апреле он своровал несколько упаковок сыра и масла на 2,8 тысяч.

Полицейские завели уголовные дела по части 1 статьи 158 УК «Кража». Теперь липчанину грозит до двух лет колонии.