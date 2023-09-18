19-летнего «закладчика» поймали с 12 граммами наркотиков в Липецке

В Липецке задержали молодого "закладчика" Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке полиция поймала 19-летнего «закладчика». Парня обвиняют в покушении на сбыт наркотиков по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК. Молодому человеку грозит до 20 лет колонии.

В феврале текущего года парню прислали координаты с тайником – липчанин общался с «кураторами» через мессенджер. Горожанин нашел нужное место и забрал пакет. Затем по указу сообщников нарушитель должен был спрятать дозы в разных точках. Однако здесь вмешались правоохранители.

Стражи порядка задержали юного жителя и забрали 20 свертков с 12,13 граммами запрещенного вещества. Парень не признал вину, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Уголовное дело направили в суд.