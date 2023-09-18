В Липецкой области новый вице-губернатор Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В этот понедельник, 18 сентября, глава региона Игорь Артамонов представил нового заместителя. Вице-губернатором Липецкой области назначили Юлию Котлярову. Должность ввели, чтобы усилить контроль за исполнением поручений Президента России, национальных и областных проектов.

– Надеюсь, во взаимодействии с контрольно-счетной палатой и областным парламентом мы сможем в целом улучшить результат, которого ждут жители области, – отметил Артамонов.

Юлия Котлярова родилась в 1983 году. Училась в Липецком государственном педагогическом университете. Карьеру начала в сфере культуры. Также работала в молодежной политике, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В 2011 году возглавляла Липецкую общественную организацию «Российский Союз молодежи». С 2012 занимала пост директора Дворца культуры «Сокол».

В 2018 году перешла в правительство региона. Перед новым назначением женщина руководила управлением контроля и протокола губернатора.