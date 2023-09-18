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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:42

Новым председателем Липецкого облсовета выбрали Владимира Серикова

Депутаты тайным голосованием определили нового спикера облсовета
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области выбрали нового председателя регионального парламента

В Липецкой области выбрали нового председателя регионального парламента

Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецке назначили нового председателя облсовета. Пост спикера займет Владимир Сериков, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Выборы проходили с помощью тайного голосования.

Для его проведения из депутатов собрали счетную комиссию, в которую вошли представители двух фракций. На внеочередной сессии парламентариям выдали бюллетени. В бланки поместили одну выдвинутую «Единой Россией» кандидатуру – Серикова. Большинство депутатов проголосовали «за».

28-летний Владимир Сериков стал самым молодым спикером за всю историю областного парламента. Он родился в Ельце. Окончил Московский государственный институт международных отношений.

В 2020 году потомственный промышленник вернулся в родной город ради работы на местном предприятии, которым руководит его дед. В сентябре 2021 года вошел в состав облсовета седьмого созыва по одномандатному округу №22 от Ельца. Сериков является членом «Единой России».