Новым председателем Липецкого облсовета выбрали Владимира Серикова

В Липецкой области выбрали нового председателя регионального парламента Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецке назначили нового председателя облсовета. Пост спикера займет Владимир Сериков, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Выборы проходили с помощью тайного голосования.

Для его проведения из депутатов собрали счетную комиссию, в которую вошли представители двух фракций. На внеочередной сессии парламентариям выдали бюллетени. В бланки поместили одну выдвинутую «Единой Россией» кандидатуру – Серикова. Большинство депутатов проголосовали «за».

28-летний Владимир Сериков стал самым молодым спикером за всю историю областного парламента. Он родился в Ельце. Окончил Московский государственный институт международных отношений.

В 2020 году потомственный промышленник вернулся в родной город ради работы на местном предприятии, которым руководит его дед. В сентябре 2021 года вошел в состав облсовета седьмого созыва по одномандатному округу №22 от Ельца. Сериков является членом «Единой России».