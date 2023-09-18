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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 10:38

9-летний пассажир и водитель ВАЗа провалились в реку и утонули под Липецком

В Липецкой области в ДТП погибли два человека
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области в аварии погибли два человека

В Липецкой области в аварии погибли два человека

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 15 сентября, в селе Казаки Елецкого района произошла трагедия. Около трех часов дня в реку Воргол провалился автомобиль, сообщили в пресс-службе регионального УМВД по Липецкой области.

35-летний водитель ВАЗа-21099 съехал с дороги перед пешеходной переправой. Машина опрокинулась. В результате аварии 9-летний пассажир и автомобилист утонули.

В тот же день в поселке Сокольев в ДТП попал 16-летний школьник. По предварительным данным, 20-летний водитель ВАЗа-2101 не уступил дорогу подростку на мотоцикле Хонда. Травмы получили юный байкер и его 15-летняя пассажирка. Ребят доставили в больницу.

Вечером авария случилась в Стрелецких Хуторах. 37-летний автомобилист на Ладе-219040 сбил велосипедистку. 26-летнюю пострадавшую отправили в медучреждение.