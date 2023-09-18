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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 11:16

15-летний пассажир мопеда получил травмы в тройном ДТП с иномарками под Липецком

В Елецком районе в аварии с «Мицубиси» и «Фордом» пострадал подросток на мопеде
Алина ПАЛАГИНА
В аварии с двумя иномарками пострадал 15-летний пассажир мопеда

В аварии с двумя иномарками пострадал 15-летний пассажир мопеда

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 16 сентября, в селе Казаки Елецкого района произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. 46-летний водитель «Мицубиси Паджеро» столкнулся с мопедом «RACER», на котором ехал 15-летний подросток.

От удара двухколесный транспорт вылетел на встречную полосу. Школьник врезался в «Форд Фокус», за рулем которого сидел 31-летний автомобилист. Травмы получил 15-летний пассажир мопеда. Пострадавшего доставили в детскую больницу Ельца.

В минувшее воскресенье, 17 сентября, авария случилась в Задонском районе на трассе Ольшанец-Каменка. 42-летний мужчина на ВАЗе-21144 съехал с дороги. Пострадали водитель и 29-летняя пассажирка. Липчан отправили в медучреждение.