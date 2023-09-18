Липецк подготовят к отопительному сезону 2023 до конца сентября

В Липецке завершат подготовку к отопительному сезону к началу октября Фото: Алина ПАЛАГИНА

Губернатор Игорь Артамонов потребовал отчитаться о подготовке Липецка и Ельца к отопительному сезону 2023. В областном центре завершат все работы до конца сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Готовиться к холодам в Липецке начали с мая. Специалисты проверили и починили ресурсоснабжающие сети. В домах и учреждениях осмотрели трубы, отремонтировали крыши, межпанельные швы, заменили запорные арматуры и вставили окна.

– Общий план финансирования мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы составляет порядка 707 миллионов рублей, – рассказала мэр Евгения Уваркина. – Вывод в ремонт источников и сетей теплоснабжения осуществляется по утвержденному графику.

В Ельце также в течение месяца планируют закончить подготовку. В 452 многоквартирных домах с центральным отоплением промыли трубы и сделали опрессовку. Все поломки устранили. На улицах Новолипецкая и Хлебная устанавливают новые котлы.