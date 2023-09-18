Энтеровирусной инфекцией заболели 128 жителей Липецкой области за восемь месяцев

В Липецкой области за восемь месяцев энтеровирусы подхватили более ста жителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

За восемь месяцев текущего года в Липецкой области энтеровирусной инфекцией заразились 128 жителей. В том числе врачи зарегистрировали 12 случаев энтеровирусных менингитов.

Средний многолетний показатель заболеваемости вырос почти в четыре раза, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. При этом групповых заражений не выявили.

– В текущем сезоне спектр энтеровирусов в области представлен Коксаки А5, Коксаки А6, ECHO 6, энтеровирусами В, – добавили в пресс-службе ведомства.

Медики следят за ситуацией с ЭВИ. В регионе проводят профилактические мероприятия, чтобы не допустить массовую вспышку энтеровирусов.

Липчанам напоминают, что инфекция может долгое время находиться во внешней среде – в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода, продуктах питания, особенно в молоке, фруктах и овощах. Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении.

Поэтому нужно тщательно мыть руки, фрукты и овощи. Лучше пить только бутилированную или кипяченую воду. Во время плавания следует избегать попадания в рот воды.