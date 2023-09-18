Холодную воду отключат на пяти улицах Липецка во вторник 19 сентября

В Липецке отключат питьевую воду на пяти улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 19 сентября, в Липецке отключат питьевую воду на пяти улицах. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останется старый акушерский пункт и хозяйственный корпус на Московской, 6а. Машина с водой приедет к дому №6 по Московской.

Краны пересохнут на улицах Ударников, 5, 7, 7а, 9, 11, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18; Ново-Весовая, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б; Юношеская, 12, 14, 16, 18, 19, 23а, 18а, 18б, 18в, 18г, 43, 44, 45, 47, 49, 59; Металлистов, 1, 3, 5 и в частном секторе на Юношеской. Также специалисты предупреждают о пониженном давлении на центральном тепловом пункте «Детская» и предприятии «Липецктеплосеть». Воду привезут на Юношескую, 12.

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