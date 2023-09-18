Мэрия Липецка хочет расторгнуть с подрядчиком контракт на ремонт дорог во дворах

В Липецке собираются найти нового подрядчика для ремонта дворовых проездов Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Мэрия Липецка собирается расторгнуть контракт с подрядчиком, который занимается ремонтом дорог во дворах. Управление главного смотрителя опубликовало на сайте госзакупок уведомление об одностороннем разрыве договора. Компания плохо справилась с задачей, сообщили в пресс-службе администрации.

Фирма за три недели срезала старый асфальт на Неделина, 15а, 15б, 15в; Котовского, 14, 19, Механизаторов, 13 и Плеханова 3, 33Б. Однако новое покрытие так и не уложила. Подрядчика неоднократно просили привести участки в порядок, но безуспешно. Теперь компанию хотят внести в реестр недобросовестных.

Исполнитель может оспорить расторжение контракта. Срок – десять дней. Если предприниматель не успеет устранить замечания и восстановить проезды, документы направят в федеральную антимонопольную службу. Администрация планирует искать нового подрядчика.